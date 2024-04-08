Источники в Газе: в результате удара ВВС ЦАХАЛа погиб мэр Аль-Магази
время публикации: 08 апреля 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 22:59
Согласно сообщениям в палестинских источниках, ВВС ЦАХАЛа и артиллерия наносят интенсивные удары по целям в центральной части сектора Газы.
Израильские самолеты дважды наносили удары по зданию рядом с филиалом Открытого университета "Аль-Кудс", рядом с въездом в лагерь Аль-Магази. В здании располагались офисы министерства внутренних дел ХАМАСа.
Источники в Газе сообщают, что в результате атак погибли пять человек, среди которых мэр Аль-Магази Хатам аль-Марари.
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