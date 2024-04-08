Источники в Газе: в результате удара ВВС ЦАХАЛа погиб мэр Аль-Магази

Согласно сообщениям в палестинских источниках, ВВС ЦАХАЛа и артиллерия наносят интенсивные удары по целям в центральной части сектора Газы.

Израильские самолеты дважды наносили удары по зданию рядом с филиалом Открытого университета "Аль-Кудс", рядом с въездом в лагерь Аль-Магази. В здании располагались офисы министерства внутренних дел ХАМАСа.

Источники в Газе сообщают, что в результате атак погибли пять человек, среди которых мэр Аль-Магази Хатам аль-Марари.