Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8 апреля: ВВС наносили удары на всей территории сектора

В ночь на 8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Судя по имеющимся данным, после вывода сил 98-й дивизии из южных районов Газы была увеличена интенсивность ударов с воздуха.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к юго-западу от города Газа; ЦАХАЛ обстреливал улицу Салах ад-Дин в районе Кувейтской развязки в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали объект на площади Палестина в городе Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ наносил удары по цели к северу от Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа неоднократно наносили удары по целям в районе Ас-Салам в Рафахе (сообщалось о раненых); ВВС ЦАХАЛа нанесли удары к югу от Рафаха, около египетской границы; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Хирбет аль-Адас, северо-восточней Рафаха; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум целям на участке между Хан-Юнисом и Рафахом.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 8 апреля.