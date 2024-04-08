ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что днем 8 апреля израильские ВВС атаковали военную инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в районе Аль-Хиам.

Сообщается, что ранее ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект "Хизбаллы" в Киле, на юге Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа подтверждается падение ударного БПЛА "Хизбаллы" на открытой местности в районе Рош а-Никра. Пострадавших нет.

Сообщается также, что в Верхней Галилее после срабатывания тревоги была попытка перехвата ложной воздушной цели.