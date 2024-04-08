СМИ: в результате удара ЦАХАЛа в южном Ливане убит один из командиров спецназа "Радуан"
время публикации: 08 апреля 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 08:05
В ночь на 8 апреля ливанские источники сообщали: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Ас-Султанийя, на юге Ливана. Отмечалось, что по этому району удары были нанесены впервые с начала войны.
Позже стало известно, что в результате удара ЦАХАЛа были убиты три человека, в их числе командир подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы"). Об этом сообщает агентство Reuters.
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