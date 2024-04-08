СМИ: в результате удара ЦАХАЛа в южном Ливане убит один из командиров спецназа "Радуан"

В ночь на 8 апреля ливанские источники сообщали: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Ас-Султанийя, на юге Ливана. Отмечалось, что по этому району удары были нанесены впервые с начала войны.

Позже стало известно, что в результате удара ЦАХАЛа были убиты три человека, в их числе командир подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы"). Об этом сообщает агентство Reuters.