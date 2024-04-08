Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 8 апреля, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди от севера до Негева. Местами туман.

В Иерусалиме – 10-17 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 13-24, в Мицпе-Рамоне – 11-20, на побережье Мертвого моря – 20-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 12-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-22, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

Во вторник-среду – понижение температуры, местами дожди. В четверг температура повысится, переменная облачность.