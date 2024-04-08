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Израиль

СМИ: в полиции ожидается волна увольнений после назначения Бен-Гвиром нового генинспектора

время публикации: 08 апреля 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 21:29
Генерал-майор полиции Авшалом Пелед
Nati Shohat/Flash90

В понедельник, 8 апреля, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдвинул кандидатуру 63-летнего генерал-майора Авшалома Пеледа на должность генерального инспектора полиции. В настоящее время Пелед занимает пост заместителя генинспектора.

Назначение должно быть одобрено комиссией по назначения на руководящие посты и правительством.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", в случае назначения Пеледа около половины из руководителей полиции в чине генерал-майора подадут в отставку. Среди тех, кто может покинуть свой пост в новостях на 11-м канале были названы командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман, ответственный за борьбу с преступностью в арабском секторе Йорам Софер, глава отдела кадров Боаз Гольдберг, командующий округом Иудеи и Самарии Узи Леви, глава следственного отдела и разведки Игаль Бен-Шалом. В отставку также могут подать начальник центрального округа полиции, начальник Тель-Авивского округа, начальник дорожной полиции и начальник оперативного отдела.

Итамар Бен-Гвир выдвинул кандидатуру Пеледа несмотря на то, что он никогда не занимался должности начальника полицейского округа, как это принято в полиции.

Противники этого назначения среди высокопоставленных офицеров, считают, что Пелед будет марионеткой в руках Бен-Гвира, который станет фактическим главой полиции.

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