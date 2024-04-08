Роман Гофман назначен военным секретарем премьера, он станет первым генерал-майором "большой алии"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально объявил о решении назначить бригадного генерала Романа Гофмана военным секретарем главы правительства. Решение было принято после консультации с министром обороны Йоавом Галантом и начальником генерального штаба генерал-майором Герци А-Леви. Гофману будет присвоено звание генерал-майора.

Таким образом, Роман Гофман станет первым генерал-майором из числа представителей "большой алии".

Роман Гофман, уроженец белорусского Мозыря, он был первым представителем "большой алии", получившим звание бригадного генерала. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою.

На прошлой неделе Роман Гофман дал интервью NEWSru.co.il. Тогда из неофициальных источников уже было известно о его предстоящем назначении на должность военного секретаря премьер-министра. Однако мы не имели права публиковать эту информацию до официального объявления.

Сегодня мы можем опубликовать ту часть интервью, которая не публиковалась ранее.

Беседовал корреспондент NEWSru.co.il Павел Видгорчик.

Расскажите немного о том, в чем заключается ваша новая должность – ведь о ней знают меньше, чем о других генеральских должностях.

Военный секретарь главы правительства помогает премьеру принимать решения в оборонной сфере, причем касающиеся не только армии. Время и внимание, которые уделяет премьер-министр вопросам безопасности, очень велики. Должность требует большой ответственности.

Это важный этап в вашей военной карьере.

Я не мыслю такими категориями. Наполеон говорил, что каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, а основатели ЦАХАЛа – что военнослужащий к каждой должности должен относиться как к последней в карьере. Вот я между этим и этим. Надо сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Я надеюсь, что на этом посту принесу пользу народу Израиля.