Граффити в Даэйшэ: причастные военнослужащие получили выговоры или отстранены от должностей

Командование ЦАХАЛа сообщает о завершении расследования по поводу инцидента в Даэйшэ, около Бейт-Лехема, 2 апреля 2025 года, где в это время действовали бойцы бригады "Эцион" (дивизия "Иудея и Самария").

Было установлено, что бойцы ЦАХАЛа нанесли граффити на здания в деревне, а также повредили оборудование, нарушив инструкции и приказы, отданные при отправлении на операцию.

Инцидент был расследован на уровне командования дивизии "Иудея и Самария" и командования бригады "Эцион" и представлен командующему Центральным округом.

Командир роты, непосредственно участвовавший операции в Даэйшэ 2 апреля, отстранен от должности. Другому командиру роты того же батальона объявлен выговор. Командир батальона предупрежден об ответственности за действия всех подчиненных. Двое командиров и солдат, участвовавших в инциденте, были отстранены от занимаемых должностей. Взвод, причастный к инциденту, расформирован, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.