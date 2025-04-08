Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 8 апреля, температура резко повысится и будет значительно выше среднесезонной. Облачно, местами дымка. Сухо. Пустынный ветер (шарав). Песчаная буря.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 17-30, в Хайфе – 18-30, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 20-37, в Мицпе-Рамоне – 19-35, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-28, в Ариэле – 18-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-27, на Голанских высотах – 15-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В среду-пятницу – значительное понижение температуры. В пятницу – местами дожди.