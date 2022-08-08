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    В Израиле

    "Финальные" удары ЦАХАЛа по "Исламскому джихаду" в Газе в рамках операции "На заре". Видео

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля представила видеозаписи "финальных" ударов по террористам "Исламского джихада" в рамках операции "На заре" в секторе Газы.

    В официальном сообщении сказано: "Сегодня ночью большое количество истребителей, боевых вертолетов, БПЛА, систем наземного огня атаковали террористические объекты "Исламского джихада" по всему сектору Газы. В ходе заранее спланированной операции были атакованы военные объекты, штабы и учебные комплексы".

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    Напомним, что режим прекращения огня между Израилем и "Исламским джихадом", достигнутый при посредничестве Египта, вступил в силу 7 августа в 23:30. Однако вскоре после этого террористы "Исламского джихада" вновь обстреляли израильскую территорию.

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    Из сообщения ЦАХАЛа неясно, когда был нанесен "финальный" удар: незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня или после того, как террористы нарушили соглашение.

    "Палестинский информационный центр" передает, что ЦАХАЛ наносил удары по целям в Газе, в частности в районе Хитина, к западу от Хан-Юниса (юг сектора), накануне вступления в силу соглашения о прекращения огня.

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