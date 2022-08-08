В деревне Румана ЦАХАЛ разрушает дома террористов, убивших трех израильтян в Эльаде

В деревне Румана, около Дженина, ЦАХАЛ приступил к разрушению домов Асада Юсуфа ар-Рифаи и Субхи Имада Абу Шакира, совершивших теракт в Эльаде.

Теракт в Эльаде. Хронология

5 мая 2022 года в 20:43 начали поступать сообщения о нападении на отдыхающих в городском парке Эльада, и на центральной улице Ибн Гвироль.

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Террористы, вооруженные топором, убили троих мужчин. Кроме того, трое мужчин получили тяжелые ранения, еще один был ранен легко. Также сообщалось о нескольких гражданах, получивших легкие травмы или нуждавшихся в медицинской помощи для выведения из состояния нервного шока.

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Террористы были задержаны 8 мая около Эльада.

Следствием установлено, что Асад Юсуф ар-Рифаи и Субхи Имад Абу Шакир незаконно находились на территории Израиля. Сообщалось, что террористы убили израильтянина, который привез их в Эльад, а затем убили еще двоих израильтян и ранили четверых.

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Их обвиняют в трех убийствах, пяти покушениях на убийство, совершении преступлений на почве национальной ненависти (теракт) при отягчающих обстоятельствах и незаконном въезде в Израиль. Обвиняемым грозят пожизненные заключения.