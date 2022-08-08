Яир Лапид об операции "На заре": "Израиль не будет извиняться за то, что защищал своих граждан"

Глава правительства Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц провели совместный брифинг, на котором подвели итоги проводившейся в секторе Газы операции.

По словам главы правительства, в ходе операции израильская армия делала все от нее зависящее для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения сектора Газы. "Государство Израиль не будет извиняться за применение силы для защиты своих граждан, но смерть детей разбивает наши сердца", – сказал Яир Лапид.

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Он также обратился к жителям сектора, сказав, что только от них зависит их будущее. "Хочу обратиться к жителям Газы и сказать им: есть другой путь. Мы знаем, как защитить себя от любой угрозы, но мы также знаем, как дать работу, средства к существованию и достойную жизнь всем, кто хочет жить в мире рядом с нами. Есть другой способ жить. Путь соглашений Авраама, саммита в Негеве, инноваций и экономики, регионального развития и совместных проектов. Выбор за вами. Ваше будущее зависит от вас", - сказал он.

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Яир Лапид отдельно поблагодарил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, "проявившего ответственность и поддерживавшего правительство на всем протяжении операции".

Глава правительства отметил особую роль Египта и его президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси на переговорах с "Исламским джихадом", а также поблагодарил за усилия, предпринимаемые для возвращения израильтян, удерживаемых в секторе Газы. "Но пока домой не вернутся Авер, Хишам, Орон и Адара – миссия не закончена", – заявил Лапид.

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Министр обороны Бени Ганц отметил, что благодаря внезапности начатой операции, четкости в действиях военных, тесной координации между политическим и военным руководством Израилю удалось достичь трех целей:

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1. устранить немедленную угрозу, исходившую из Газы для приграничных районов;

2. сохранить свободу действий ЦАХАЛа;

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3. осуществить сдерживание противника.

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"Израиль полон решимости защищать свой суверенитет и своих граждан. И в будущем, при необходимости, мы нанесем предупреждающий удар по любому противнику, чтобы защитить граждан, суверенитет нашей страны и нашу инфраструктуру", – заявил министр обороны.

Позднее в своем "твиттере" Бени Ганц написал: "Я хотел подчеркнуть, что ответственность за происходящее в секторе Газы несет ХАМАС. Там, где он уклоняется от ответственности – мы будем действовать в полную силу и будем использовать все имеющиеся у нас средства, как военные, так и гражданские".

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Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Предварительные итоги

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В ночь на понедельник, 8 августа, были прекращены активные боевые действия в рамках антитеррористической операции "На заре" ("עלות השחר"), которая проводилась в секторе Газы с 5 августа. Целью операции было нанесение максимального ущерба террористической инфраструктуре "Исламского джихада" в Газе.

В первый день операции был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы.

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Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе. Было атаковано более 100 целей в Газе.

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В третий день операции общее число атакованных целей в Газе превысило число 200. ЦАХАЛ атаковал мастерские по производству вооружений, склады, пусковые установки, расчеты ракетчиков, минометчиков и др.

В ходе операции была продемонстрирована высокая эффективность системы ПРО "Железный купол" (до 97% при отражении ракетных ударов по населенным пунктам).

Боевики "Исламского джихада" не смогли нанести серьезный ущерб Израилю, хотя и выпустили по израильской территории около 800 ракет (по оценке ЦАХАЛа, примерно каждая пятая такая ракета падала в секторе Газы). Причем ракетные удары из Газы наносились не только по южным, но и по центральным районам. Однако существенного ущерба эти атаки не причинили. Жертв не было, несколько израильтян получили легкие осколочные ранения, десятки получили легкие травмы по пути в убежища.

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Минздрав Газы заявляет о 45 убитых (в их числе 15 несовершеннолетних и четыре женщины) и примерно 360 раненых в результате действий ЦАХАЛа. В сообщениях из Газы говорилось в основном о жертвах среди мирного населения, хотя и признавалась гибель "генералов" и некоторых командиров боевиков. По данным ЦАХАЛа, большинство убитых и раненых – командиры и боевики "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"). При этом израильскими военными отмечалось, что в ряде случаев, в частности в двух случаях в Джабалии, на севере сектора, люди гибли в результате падения ракет, запущенных "Исламским джихадом", а не ЦАХАЛом. В результате первого такого ошибочного удара террористов погибли четыре ребенка.

Формально соглашение о прекращении огня вступило в силу 7 августа в 23:30. Однако после этого, еще примерно в течение получаса, террористы "Исламского джихада" продолжали обстреливать приграничные районы Израиля. После полуночи сообщений об обстрелах не поступало.

Более точная информация об итогах операции "На заре" будет опубликована позже.

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Очевидно, говорить о ликвидации инфраструктуры террора "Исламского джихада" в секторе Газы по итогам этой операции нельзя. Хотя этой организации и нанесен существенный ущерб. "Бригады Аль-Кудса" сохранили основной ракетный потенциал (6000-7000 ракет, по оценкам израильской военной разведки) и не понесли значительных потерь. Следствием ликвидации двух "генералов" этой группировки будет смена руководства боевиков.

Отметим, что террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующая сектора Газы с 2007 года, на этот раз не присоединилась к боевым действиям и содействовала достижению соглашения о прекращении огня (так было и в 2019 году, когда ЦАХАЛ проводил операцию "Черный пояс" против "Исламского джихада" в Газе). Напомним, что в мае 2021 года, во время проведения операции "Страж стен", ХАМАС противостоял ЦАХАЛу и осуществил рекордное число обстрелов центральных районов Израиля.

Во время операции "На заре" в Газе ЦАХАЛ, пограничная полиция и спецслужбы продолжали действовать в Иудее и Самарии. Были задержаны десятки активистов "Исламского джихада", в том числе ключевые фигуры, руководившие действиями боевиков.