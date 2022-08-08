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    В Израиле

    Около Дженина разрушены дома террористов, убивших троих израильтян в Эльаде

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    Около Дженина разрушены дома террористов, убивших троих израильтян в Эльаде
    Wisam Hashlamoun/Flash90

    В ночь на понедельник, 8 августа, в деревне Румана, около Дженина, инженерные подразделения ЦАХАЛа при поддержке других армейских сил и пограничной полиции разрушили дома Асада Юсуфа ар-Рифаи и Субхи Имада Абу Шакира, совершивших три месяца назад теракт в Эльаде.

    Местные жители пытались помешать проведению операции. Произошли столкновения. Военные и пограничники были вынуждены применять средства для разгона толпы. Сообщений о пострадавших среди израильтян не поступало.

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    Теракт в Эльаде. Хронология

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    Вечером 5 мая 2022 года были совершены нападения на отдыхающих в городском парке Эльада и на центральной улице Ибн Гвироль.

    Террористы, вооруженные топором, убили троих мужчин. Кроме того, трое мужчин получили тяжелые ранения, еще один был ранен легко. Также сообщалось о нескольких гражданах, получивших легкие травмы или нуждавшихся в медицинской помощи для выведения из состояния нервного шока.

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    Террористы были задержаны 8 мая около Эльада.

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    Следствием установлено, что Асад Юсуф ар-Рифаи и Субхи Имад Абу Шакир незаконно находились на территории Израиля. Сообщалось, что террористы убили израильтянина, который привез их в Эльад, а затем убили еще двоих израильтян и ранили четверых.

    Их обвиняют в трех убийствах, пяти покушениях на убийство, совершении преступлений на почве национальной ненависти (теракт) при отягчающих обстоятельствах и незаконном въезде в Израиль. Обвиняемым грозят пожизненные заключения.

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    Имена погибших в результате теракта в Эльаде: Йонатан Хабакук, Боаз Голь, Орен Бен Ифтах.

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