В Аскаре взорван дом террориста, убившего братьев Гилеля и Ягеля Янив. Видео

В ночь на 8 августа силы ЦАХАЛа вошли в лагерь беженцев Аскар с целью проведения операции по разрушению квартиры террориста Абд аль-Фатаха Хусейна Ибрагима Харуши – боевика ХАМАСа, убившего 26 февраля в Хауаре братьев Гилеля и Ягеля Янив. Сам террорист был ликвидирован 7 марта в Дженине.

В течение ночи была проведена подготовка. Утром 8 августа квартира террориста, располагавшаяся на третьем этаже трехэтажного здания, была взорвана. Нижним этажам здания причинен ущерб. Соседние здания почти не пострадали.

Группа жителей Аскара пыталась помешать проведению операции. Возникли беспорядки, в солдат бросали камни и взрывные устройства, рядом с местом проведения операции поджигали автомобильные покрышки, были зафиксированы попытки обстрелов. ЦАХАЛ применил средства для разгона толпы. Среди израильтян пострадавших нет.

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Напомним, что квартира Харуши в Аскаре была размечена для последующего разрушения еще 22 марта. Приказ о разрушении квартиры террориста был подписан 28 мая.

Теракт в Хауаре. 26.02.2023

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26 февраля террорист обстрелял автомобиль Citroen C1 с израильскими номерными знаками в Хауаре, в районе перекрестка Эйнабус (к югу от Шхема, Самария). В результате теракта были убиты двое израильтян – братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, из поселка Ар Браха. Террорист скрылся.

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Сообщалось, что террорист подъехал к месту нападения на машине, но скрылся пешком. Он подошел к автомобилю Citroen C1 с израильскими номерными знаками, который застрял в пробке, и выпустил по нему 12 пуль.

После теракта большая группа еврейских поселенцев нанесла значительный ущерб имуществу арабов в Хауаре и других арабских деревнях к югу от Шхема.

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Личность террориста была установлена. ШАБАК установил, что он скрылся в Дженине. 7 марта в ходе спецоперации Харуши был ликвидирован.