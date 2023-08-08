Израильтяне стали получать "вирусные" письма от "Следственного комитета РФ"
Читатели NEWSru.co.il предупреждают о новом виде мошенничества – почтовых рассылках якобы от Следственного комитета РФ, в которых указаны личные данные и к которым приложен файл, по всей видимости содержащий вредоносную программу (вирус).
Письма выглядят как подлинные обращения Следственного комитета РФ, так как в них указываются реальные данные получателя: имя, отчество, фамилия, дата рождения, место жительства в Израиле. По всей видимости, эта информация была похищена из базы Госуслуг РФ.
Темой письма может быть, например, "вызов свидетеля". К адресату оно направляется якобы через консульство РФ. В письмо указывается также "номер дела" (несуществующий).
К письму прилагается файл "Proton.drive" (Proton Drive – это сервис для хранения файлов), который на самом деле является вирусным файлом.
Получатель письма с большой степенью вероятности может открыть файл, чтобы ознакомиться с материалами дела, по которому он якобы проходит свидетелем. Это действие приведет к заражению компьютера или мобильного телефона вредоносной программой.