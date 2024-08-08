Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8 августа: интенсивность боевых действий снова возросла

В ночь на 8 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы снова возросла, особенно в северных районах, откуда накануне было эвакуировано мирное население.

На севере сектора: израильская артиллерия обстреливала цели в квартале Аль-Сабра, на юге города Газы; ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в центре города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель к востоку от Байт-Лахии; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели к востоку от Джабалии; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Шалдан в центре города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям к северу от Нусейрата.

На юге сектора: сообщается об убитых в результате действий израильской армии в Хан-Юнисе; ЦАХАЛ атаковал дом семьи Абу Хасна в районе Абасан аль-Кабира, к востоку от Хан-Юниса; танки ЦАХАЛа вели огонь по целям в восточной части Аль-Карары, к северо-востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 8 августа.

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