В четверг, 8 августа, по результатам оценки ситуации Управление тылом продлило действие инструкций для населения без каких-либо изменений до 15 августа.

Отеф Аза (за исключением Нетив а-Асара, Зиким, Яд-Мордехай, Эрез, Кармия, Нир-Ам, Сдерот, Ибим, Ганим, Ор а-Нер, Мефальсим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Раим, Маген, Нирим, Нир Оз, Ксиуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Нахаль Оз, Нир-Ицхак)

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Собрания до 1000 человек на открытой местности и в помещениях.

Населенные пункты, находящиеся на линии конфликта (у границы с Ливаном)

- Разрешается работа учебных заведений, в которых есть возможность добраться до стандартного защищенного помещения в установленный срок.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Все остальные районы Израиля, обозначенные на инструкциях Управления тылом зеленым цветом

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия без ограничения количества участников.

- Запрета на посещение пляжей нет.