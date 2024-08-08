Заседание военно-политического кабинета проходит в подземном командном пункте "Кирии"
время публикации: 08 августа 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 21:28
На военной базе "Кирия" проходит заседание военно-политического кабинета. Совещание проводится в подземном командном центре ЦАХАЛа, называемом "Колодцем" ("А-Бор").
По информации телеканала "Кан-11", на заседании кабинета среди прочих вопросов обсуждается и то, за какое время необходимо оповестить население о масштабной атаке.
Корреспондент телеканала Сулейман Масуде отметил, что после начала войны заседания кабинета уже проводились в "Колодце" Генштаба. В этот раз на проведении заседания в бункере настаивала Общая служба безопасности, и не только из-за существования угрозы атаки "Кирии", но и для того, чтобы не допустить утечки секретной информации.
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