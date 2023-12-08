ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух военнослужащих в ходе боев в Газе

ЦАХАЛ уведомил о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газы в течение последних суток.

Старшина резерва Нафтали Йона Гордон, 32 года, из Иерусалима, боец 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак", погиб в бою на севере сектора Газы.

Старшина резерва Омри Рот, 25 лет, из Кацрина, командир танка 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак", погиб в бою на севере сектора Газы.

adv_12 m_ar_1

Также сообщается, что тяжело ранен и доставлен в больницу боец 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак".

Ранее в пятницу, 8 декабря, были сообщены имена двух погибших.

Старшина резерва Коби Дваш, 41 год, из Тверии, боец ​​271-го инженерного батальона 14-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

adv_13 m_ar_2

Старшина резерва Эяль Меир Беркович, 28 лет, из Иерусалима, боец ​​699-го батальона 551-й бригады специального назначения "Хицей а-Эш", погиб в бою на севере сектора Газа.

adv_14 incontent_1

Кроме того, в бою на севере сектора Газа был тяжело ранен офицер оперативного подразделения.

C 31 октября по 8 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 93 военнослужащих ЦАХАЛа.