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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух военнослужащих в ходе боев в Газе

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    Омри Рот (25 лет) и Нафтали Йона Гордон (32 года)
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Эяль Меир Беркович и Коби Дваш
    ЦАХАЛ/Семьи погибших

    ЦАХАЛ уведомил о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газы в течение последних суток.

    Старшина резерва Нафтали Йона Гордон, 32 года, из Иерусалима, боец 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старшина резерва Омри Рот, 25 лет, из Кацрина, командир танка 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Также сообщается, что тяжело ранен и доставлен в больницу боец 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак".

    Ранее в пятницу, 8 декабря, были сообщены имена двух погибших.

    Старшина резерва Коби Дваш, 41 год, из Тверии, боец ​​271-го инженерного батальона 14-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Старшина резерва Эяль Меир Беркович, 28 лет, из Иерусалима, боец ​​699-го батальона 551-й бригады специального назначения "Хицей а-Эш", погиб в бою на севере сектора Газа.

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    Кроме того, в бою на севере сектора Газа был тяжело ранен офицер оперативного подразделения.

    C 31 октября по 8 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 93 военнослужащих ЦАХАЛа.

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