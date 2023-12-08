ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух военнослужащих в ходе боев в Газе
ЦАХАЛ уведомил о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газы в течение последних суток.
Старшина резерва Нафтали Йона Гордон, 32 года, из Иерусалима, боец 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак", погиб в бою на севере сектора Газы.
Старшина резерва Омри Рот, 25 лет, из Кацрина, командир танка 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак", погиб в бою на севере сектора Газы.
Также сообщается, что тяжело ранен и доставлен в больницу боец 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак".
Ранее в пятницу, 8 декабря, были сообщены имена двух погибших.
Старшина резерва Коби Дваш, 41 год, из Тверии, боец 271-го инженерного батальона 14-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.
Старшина резерва Эяль Меир Беркович, 28 лет, из Иерусалима, боец 699-го батальона 551-й бригады специального назначения "Хицей а-Эш", погиб в бою на севере сектора Газа.
Кроме того, в бою на севере сектора Газа был тяжело ранен офицер оперативного подразделения.
C 31 октября по 8 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 93 военнослужащих ЦАХАЛа.