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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих в ходе боев в Газе

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    ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих в ходе боев в Газе
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Эяль Меир Беркович и Коби Дваш
    ЦАХАЛ/Семьи погибших

    ЦАХАЛ уведомляет о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газы в течение последних суток.

    Старшина резерва Коби Дваш, 41 год, из Тверии, боец ​​271-го инженерного батальона 14-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

    Старшина резерва Эяль Меир Беркович, 28 лет, из Иерусалима, боец ​​699-го батальона 551-й бригады специального назначения "Хицей а-Эш", погиб в бою на севере сектора Газа.

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    Кроме того, в бою на севере сектора Газа был тяжело ранен офицер оперативного подразделения.

    C 31 октября по 8 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 91 военнослужащий ЦАХАЛа.

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