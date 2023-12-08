ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих в ходе боев в Газе
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ЦАХАЛ уведомляет о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газы в течение последних суток.
Старшина резерва Коби Дваш, 41 год, из Тверии, боец 271-го инженерного батальона 14-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.
Старшина резерва Эяль Меир Беркович, 28 лет, из Иерусалима, боец 699-го батальона 551-й бригады специального назначения "Хицей а-Эш", погиб в бою на севере сектора Газа.
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Кроме того, в бою на севере сектора Газа был тяжело ранен офицер оперативного подразделения.
C 31 октября по 8 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 91 военнослужащий ЦАХАЛа.
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