Золотое украшение с дороги паломников. В Иерусалиме обнаружена редчайшая древняя бусина
В национальном парке Эмек Цурим, в ходе работ по просеиванию грунта, изъятого в иерусалимском Граде Давида, была обнаружена золотая бусина, изготовленная искусным ювелиром более 1600 лет назад. Находку сделала 18-летняя Хилель Файдман, которая проходит в парке Национальную службу.
"Я высыпала ведро на сито, начала промывать грунт и вдруг заметила в углу сита что-то блестящее, что-то, что я до этого не встречала. Я сразу обратилась к археологу, и он подтвердил, что я нашла золотую бусину. Все были очень взволнованы", – рассказывает девушка.
"На всем протяжении своей археологической карьеры я находил золото не больше пары раз. Так что находка украшения из золота – это что-то особенное", – говорит специалист по древним украшениям в Управлении древностей доктор Амир Голани. Он также отмечает, что, скорее всего, бусина была частью браслета или ожерелья.
Грунт был извлечен из роскошного здания, стоявшего на дороге паломников. Как размер строения, так и следы его убранства ,такие как напольные мозаики, а также другие сделанные здесь находки – например, черепки заморской керамики – выдают богатство жившей здесь семьи.
Важность находки не только в том, что она золотая. Бусина изготовлена по технологии, требующей большого мастерства: золотые шарики соединяются друг с другом. Эта технология появилась в Месопотамии в третьем тысячелетии до н.э. Ученые не исключают, что возраст бусины значительно больше 1600 лет, и что она не местного производства.
"Такая технология требует хорошего знакомства с качествами материала, умения поддерживать необходимую температуру, чтобы шарики припаялись друг к другу, но не расплавились. На это способен только очень хороший мастер, что делает находку еще более ценной", – говорит доктор Голани.
Следует отметить, что похожие украшения уже находили в Иерусалиме – в погребениях, раскопки которых вел профессор Габриэль Баркай. Однако они были изготовлены из серебра. Золотых бусин на всей территории Израиля было найдено всего несколько десятков.