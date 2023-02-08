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    В Израиле

    Золотое украшение с дороги паломников. В Иерусалиме обнаружена редчайшая древняя бусина

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    Золотое украшение с дороги паломников. В Иерусалиме обнаружена редчайшая древняя бусина
    Управление древностей Израиля/קובי הראתי     Золотое украшение с дороги паломников. В Иерусалиме обнаружена редчайшая древняя бусина
    Управление древностей Израиля/קובי הראתי     Золотое украшение с дороги паломников. В Иерусалиме обнаружена редчайшая древняя бусина
    Управление древностей Израиля/קובי הראתי     ВСЕ ФОТО

    В национальном парке Эмек Цурим, в ходе работ по просеиванию грунта, изъятого в иерусалимском Граде Давида, была обнаружена золотая бусина, изготовленная искусным ювелиром более 1600 лет назад. Находку сделала 18-летняя Хилель Файдман, которая проходит в парке Национальную службу.

    "Я высыпала ведро на сито, начала промывать грунт и вдруг заметила в углу сита что-то блестящее, что-то, что я до этого не встречала. Я сразу обратилась к археологу, и он подтвердил, что я нашла золотую бусину. Все были очень взволнованы", – рассказывает девушка.

    "На всем протяжении своей археологической карьеры я находил золото не больше пары раз. Так что находка украшения из золота – это что-то особенное", – говорит специалист по древним украшениям в Управлении древностей доктор Амир Голани. Он также отмечает, что, скорее всего, бусина была частью браслета или ожерелья.

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    Грунт был извлечен из роскошного здания, стоявшего на дороге паломников. Как размер строения, так и следы его убранства ,такие как напольные мозаики, а также другие сделанные здесь находки – например, черепки заморской керамики – выдают богатство жившей здесь семьи.

    Важность находки не только в том, что она золотая. Бусина изготовлена по технологии, требующей большого мастерства: золотые шарики соединяются друг с другом. Эта технология появилась в Месопотамии в третьем тысячелетии до н.э. Ученые не исключают, что возраст бусины значительно больше 1600 лет, и что она не местного производства.

    "Такая технология требует хорошего знакомства с качествами материала, умения поддерживать необходимую температуру, чтобы шарики припаялись друг к другу, но не расплавились. На это способен только очень хороший мастер, что делает находку еще более ценной", – говорит доктор Голани.

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    Следует отметить, что похожие украшения уже находили в Иерусалиме – в погребениях, раскопки которых вел профессор Габриэль Баркай. Однако они были изготовлены из серебра. Золотых бусин на всей территории Израиля было найдено всего несколько десятков.

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