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    В Израиле

    Убийство в Лоде: 33-летняя Лидар Свиса жаловалась на подозреваемого в полицию, но полицейские не приехали по вызову

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    Убитая в Лоде 33-летняя Лидар Свиса жаловалась на подозреваемого в полицию, но к ней не приехали
    Пресс-служба полиции Израиля     На месте происшествия. Лод, 8 февраля 2023 года
    Пресс-служба МАДА

    Женщина, убитая в Лоде на пороге своего дома, – это 33-летняя Лидар Свиса. Полиция задержала подозреваемого, который является соседом убитой.

    Семья и соседи женщины рассказали СМИ, что она боялась подозреваемого, который вел себя по отношению к ней неподобающим образом. По их словам, он мог отключить ей свет или воду, мог стучать ночью в ее дверь и кричать.

    Незадолго до убийства, когда подозреваемый в очередной раз стал ночью ломиться в дверь Лидар, она вызвала полицию, но там ей сказали, чтобы она пришла в участок и подала жалобу.

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    Утром в среду, 8 февраля, поступило сообщение, что около двери одной из квартир в жилом доме в Лоде найдено тело женщины примерно 30 лет со следами насилия. Вскоре стало известно о задержании подозреваемого – мужчины примерно 40 лет, который является соседом убитой женщины.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Февраля 2023
    В Лоде убита женщина, задержан подозреваемый
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