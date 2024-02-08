В Ливане ликвидирован региональный командир "Хизбаллы", ответственный за обстрел Кирьят-Шмоны

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что один из ликвидированных на юге Ливана террористов был региональным командиром "Хизбаллы" и был причастен к обстрелу Кирьят-Шмоны противотанковыми ракетами, в результате которого военнослужащий ЦАХАЛа получил тяжелые ранения.

Было названо имя ликвидированного: это Аббас ад-Дабс (Хадж Абдулла). Израильские СМИ отмечают, что в Израиле Аббас ад-Дабс находился в списке разыскиваемых террористов с 2022 года. Он, в частности, был связан с иранской программой противовоздушной обороны в Сирии.

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45-летний ад-Дабс, по данным израильских спецслужб работал вместе с Махмадом Махмудом Залзали для подразделения 18000, входящего в структуру "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

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Около часа назад ливанские СМИ сообщили, что с израильского беспилотника был нанесен удар по автомобилю в Набатии, в результате чего погибли двое мужчин.