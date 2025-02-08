Охад Бен-Ами, Ор Леви и Эли Шараби находятся на территории Израиля
время публикации: 08 февраля 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 12:05
Охад Бен-Ами, Ор Леви и Эли Шараби, сопровождаемые силами ЦАХАЛа и ШАБАКа, пересекли границу и находятся на территории Израиля.
Они направляются в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи. Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба".