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Израиль

Охад Бен-Ами, Ор Леви и Эли Шараби находятся на территории Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 февраля 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 12:05
Охад Бен-Ами, Ор Леви и Эли Шараби находятся на территории Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Охад Бен-Ами, Ор Леви и Эли Шараби, сопровождаемые силами ЦАХАЛа и ШАБАКа, пересекли границу и находятся на территории Израиля.

Они направляются в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи. Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба".

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