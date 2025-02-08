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Израиль

ЦАХАЛ продолжает вести предупредительный огонь, предотвращая угрозу в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 февраля 2025 г., 21:08 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 21:17
ЦАХАЛ продолжает вести предупредительный огонь, предотвращая угрозу в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение пятницы и субботы военнослужащие ЦАХАЛа открывали огонь для отпугивания нескольких подозреваемых в различных районах сектора Газы: подозреваемые приближались к израильским солдатам и представляли угрозу для них.

Ранее в субботу был открыт предупредительный огонь с воздуха для отпугивания транспортных средств, двигавшихся с юга сектора Газы к центральной части сектора по неразрешенному маршруту и без прохождения проверки на согласованном контрольно-пропускном пункте, что нарушает условия соглашения о прекращении огня в секторе.

На юге сектора был идентифицирован подозреваемый, который двигался поблизости израильских солдат, был открыт предупредительный огонь. Когда подозреваемый продолжил двигаться в направлении израильских сил, был открыт огонь для устранения угрозы.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля указано, что ЦАХАЛ продолжит выполнять условия соглашения для возвращения всех заложников, готов к любому развитию событий и продолжит принимать все необходимые меры для устранения непосредственной угрозы солдатам ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ вновь призывает жителей сектора Газы следовать указаниям израильской армии и не приближаться к израильским силам, развернутым в этом районе.

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