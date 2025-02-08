Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 8 февраля, температура будет ниже среднесезонной. Облачно. Временами моросящий дождь, в основном на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 4-10 градусов, в Тель-Авиве – 8-15, в Хайфе – 8-14, в Эйлате – 12-17, в Беэр-Шеве – 7-14, в Мицпе-Рамоне – 6-11, на побережье Мертвого моря – 10-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-15, в Ариэле – 5-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-17, на Голанских высотах – 3-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 50-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье – местами дожди. В понедельник – переменная облачность, возможен слабый дождь. Во вторник – повышение температуры, переменная облачность.