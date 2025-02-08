ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу боеприпасов ХАМАСа на юге Сирии

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу боеприпасов, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в районе Дир эль-Али на юге Сирии. По данным военной разведки, эти боеприпасы предназначались для осуществления терактов против израильских военнослужащих.

Палестинские террористические организации, в первую очередь ХАМАС, при поддержке Ирана используют территорию Сирии для подготовки терактов против Израиля.