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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу боеприпасов ХАМАСа на юге Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 08 февраля 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 16:12
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу боеприпасов ХАМАСа на юге Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу боеприпасов, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в районе Дир эль-Али на юге Сирии. По данным военной разведки, эти боеприпасы предназначались для осуществления терактов против израильских военнослужащих.

Палестинские террористические организации, в первую очередь ХАМАС, при поддержке Ирана используют территорию Сирии для подготовки терактов против Израиля.

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