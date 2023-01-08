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    В Израиле

    Мэры против коалиционных соглашений Нетаниягу: "Вмешательство в наши полномочия"

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    Мэры против коалиционных соглашений Нетаниягу:
    Moshe Shai/FLASH90

    170 глав муниципалитетов и местных советов обратились с открытым письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Они заявляют, что не допустят реализации пунктов коалиционных соглашений, вмешивающихся в вопросы, находящиеся в юрисдикции местной власти.

    Речь идет об увеличении финансирования из муниципальной казны не имеющих официального статуса учебных заведений ультра-ортодоксального сектора, в которых не преподаются фундаментальные дисциплины.

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    "Мы не согласимся, чтобы одной группе населения оказывалось предпочтение перед другой в обход соображений местной власти и законных полномочий глав горотделов просвещения. Такие соглашения вредят способности обеспечить необходимый уровень школьного образования", – сообщается в письме.

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    Среди тех, кто подписал письмо, – глава совета местных органов власти, мэр Модиина Хаим Бибас, а также мэры Тель-Авива, Хайфы, Ришон ле-Циона, Беэр-Шевы, Рамат-Гана, Нетании, Бат-Яма, Петах Тиквы.

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