В секторе Газы тяжело ранен певец и актер Идан Амеди

В понедельник, 8 января, стало известно, что в ходе боевых действий в секторе Газы тяжело ранен известный певец и актер Идан Амеди. В сериале "Фауда" он сыграл агента под прикрытием Саги Цура.

После призыва на фронт Идан Амеди опубликовал видео, в котором он был в военной форме. "Это не сцена из "Фауды", это реальная жизнь. Я хотел вам сказать, что помимо этой тьмы, в которой мы потеряли наших дорогих людей и друзей, наш моральный дух высок. Мы понимаем, почему мы здесь – мы здесь, чтобы защищать наших детей, наши семьи и наш дом".

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В понедельник, 8 января, родственники и друзья Идана Амеди обратились к израильтянам с просьбой молиться о его выздоровлении.

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Идан Амеди доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере со множественными осколочными ранениями. Проводится операция.

Лиор Раз, снимающийся вместе с Иданом Амеди в сериале "Фауда", в своем Instagram написал: "Наш дорогой брат Идан - настоящий герой, он с первого дня войны решил отставить все в сторону и пойти сражаться. Мы молимся за то, чтобы он быстрее встал на ноги, мы уверены, что с ним все будет хорошо. Семья "Фауды" выражает соболезнования семья погибших и желает раненым быстрейшего выздоровления".

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