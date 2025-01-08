Внимание, розыск: пропал 24-летний Авив Саруси из Кфар-Йоны

Полиция просит помощи в розыске 24-летнего Авива Саруси из Кфар-Йоны. В последний раз его видели вечером 5 января на улице Цеэлон в Кфар-Йоне. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы темно-каштановые, глаза карие. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 и 09-9617201.