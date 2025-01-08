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Израиль

Внимание, розыск: пропал 24-летний Авив Саруси из Кфар-Йоны

Полиция
Розыск
время публикации: 08 января 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 14:51
Внимание, розыск: пропал 24-летний Авив Саруси из Кфар-Йоны
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 24-летнего Авива Саруси из Кфар-Йоны. В последний раз его видели вечером 5 января на улице Цеэлон в Кфар-Йоне. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы темно-каштановые, глаза карие. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 и 09-9617201.

Израиль
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