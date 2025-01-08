Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 8 января, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Сухо. Преимущественно восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 10-20, в Мицпе-Рамоне – 8-16, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 10-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В четверг-пятницу – без существенных изменений. В субботу – похолодание.