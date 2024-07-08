ЦАХАЛ: за сутки в Газе уничтожены десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в секторе Газы были ликвидированы десятки террористов. Наносились удары по целям на севере, в центре и на юге сектора.

В отчете ЦАХАЛа сказано, что в районе Рафиаха, где действуют силы 162-й дивизии, за сутки были ликвидированы более 30 боевиков террористических группировок. Обнаружены и уничтожены несколько туннелей, найдено оружие.

В районе Хан-Юниса и в городе Газа израильскими ВВС были атакованы две ракетные установки, готовые к пускам ракет.

В Шуджаийе, на востоке города Газа, силами 98-й дивизии за сутки были ликвидированы десятки террористов, уничтожена террористическая инфраструктура, заявляет ЦАХАЛ.