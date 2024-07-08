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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 08 июля 2024 г., 22:13 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 22:13
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
Maor Kinsbursky/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по военным зданиям "Хизбаллы" в районе Марун ар-Рас.

Также были атакованы объекты террористической инфраструктуры в районе деревень Хула и Айта аш-Шааб.

Военные сообщили, что с 18:00 до 20:30 был зафиксирован запуск с территории Ливана около 25 ракет, часть из них была перехвачена системами ПВО.

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