ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 08 июля 2024 г., 22:13 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 22:13
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по военным зданиям "Хизбаллы" в районе Марун ар-Рас.
Также были атакованы объекты террористической инфраструктуры в районе деревень Хула и Айта аш-Шааб.
Военные сообщили, что с 18:00 до 20:30 был зафиксирован запуск с территории Ливана около 25 ракет, часть из них была перехвачена системами ПВО.
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