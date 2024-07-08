ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по военным зданиям "Хизбаллы" в районе Марун ар-Рас.

Также были атакованы объекты террористической инфраструктуры в районе деревень Хула и Айта аш-Шааб.

Военные сообщили, что с 18:00 до 20:30 был зафиксирован запуск с территории Ливана около 25 ракет, часть из них была перехвачена системами ПВО.