Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 8 июля, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Жарко. Малооблачно днем, вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-четверг – повышение температуры.