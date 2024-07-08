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Израиль

Угонщик из Рамаллы стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина

время публикации: 08 июля 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 06:16
Угонщик из Рамаллы стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 8 июля житель Рамаллы (мужчина примерно 20 лет), незаконно находившийся на территории Израиля и угнавший автомобиль из Реховота, стал виновником ДТП в районе развязки Шапирим, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает полиция Израиля, автомобиль, которым управлял угонщик, врезался в машину, в которой ехали женщина примерно 60 лет с дочерью.

Известно, что сам угонщик получил травмы средней тяжести и был доставлен под охраной в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Информация уточняется.

Израиль
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