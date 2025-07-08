Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 8 июля, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 45 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-четверг – без существенных изменений. В пятницу ожидается повышение температуры.