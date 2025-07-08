Опубликовано имя пятого бойца ЦАХАЛа, погибшего в Байт-Хануне

Разрешено к публикации имя пятого военнослужащего, погибшего в ходе операции в Байт-Хануне, на севере сектора Газы.

14 получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Старший сержант Моше Шмуэль Нолл, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Старший сержант резерва Беньямин Асулин, 28 лет, из Хайфы, боец ​​Северной бригады дивизии Газа.

Старший сержант Ноам Аарон Мусгадиан, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Старший сержант Меир Шимон Амар, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Сержант Моше Нисим Фреш, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Имя еще одного погибшего будет опубликовано позже.

В том же инциденте были тяжело ранены два бойца 97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Еще 12 бойцов получили ранения от легких до средней тяжести.

По предварительным данным, группа военных подорвалась на минах в районе Байт-Хануна. Затем местные боевики открыли огонь по израильским военнослужащим. Для эвакуации пострадавших была задействована авиация.

Вечером 7 июля ЦАХАЛ начал очередную "зачистку" Байт-Хануна. Для проведения операции были задействованы значительные силы.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 888 военнослужащих ЦАХАЛа.

- Майор (в отставке) Беньямин Асулин, 28 лет, из Хайфы, боец ​​Северной бригады, дивизии Газа, погиб в бою на севере сектора Газа.

- Сержант Ноам Аарон Мусгадиан, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​батальона Нецах Иегуда (97), бригады Кфир, погиб в бою на севере сектора Газа.