Разрешено к публикации: в Шфараме убита дочь вице-мэра

Полиция разрешила к публикации имя женщины, погибшей вечером во вторник, 7 июня, в Шфараме в результате детонации взрывного устройства, прикрепленного к ее автомобилю: 28-летняя Джуара Ханифас, дочь вице-мэра города Шфарам Фреджа Ханифаса.

Дед погибшей, Салах Ханифас, был одним из лидеров друзской общины в Израиле и депутатом Кнессета второго и третьего созывов, внеся значительный вклад в интеграцию друзов в израильское общество.

Отец Дужары, Фредж Ханифас, четвертую каденцию занимает пост вице-мэра города, отвечая, среди прочего, за работу муниципальной тендерной комиссии. Мать погибшей работает в муниципальном отделе продвижения гендерного равенства.

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Израильские СМИ отмечают, что Фредж стала пятой жертвой убийства в арабском и друзском секторах с начала 2022 года, а в общей сложности это 35-е убийство в этих секторах с начала года. Это существенно меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Учитывая должность, занимаемую отцом погибшей, стоит отметить серьезную обеспокоенность правоохранительных органов по поводу безопасности муниципального руководства арабских населенных пунктов в предвыборный период (через год состоятся муниципальные выборы) из-за угроз криминальных кланов, пытающихся получить доступ к муниципальным тендерам.