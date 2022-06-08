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    В Израиле

    Профсоюз учителей парализует работу учебных заведений в некоторых городах центра страны. Список

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    Профсоюз учителей парализует работу учебных заведений в некоторых городах центра страны. Список
    David Cohen/Flash90

    Профсоюз учителей Израиля объявил о начале забастовочных санкций в знак протеста против того, что они назвали затягиванием процесса формирования нового соглашения по зарплатам.

    В рамках забастовочных санкций, занятия во всех детских садах и школах некоторых населенных пунктов центра страны 9 июня начнутся в 10:00. Учебные заведения для детей с особыми потребностями будут работать в обычном режиме.

    Забастовочные санкции коснутся следующих населенных пунктов: Эвен Йегуда, Оранит, Эльяхин, Алфей Менаше, Элькана, Эльад, Ариэль, Беэр-Яаков, Бейт Даган, Бней Аиш, Бреннер, Гиват Шмуэль, Гедера, Гдерот, Гезер, Джальджулия, Ган Явне, Ганей Тиква, Ган Равэ, Дром а-Шарон, Земер, Хевель Явне, Хевель Модиин, Тайбе, Тира, Явне, Йегуд-Моносон, Кохав Яир, Цур Игаль, Кфар Бара, Кфар Йона, Кфар Саба, Кафр Касем, Лев а-Шарон, Лод, Мазкерет Батья, Нахаль Сорек, Нес-Циона, Савьон-Ганей Иегуда, Иммануэль, Эмек Хефер, Сдот Дан, Пардесия, Кдумим, Кадима-Цуран, Калансуа, Кирьят-Экрон, Карней Шомрон, Кирьят Экрон, Рош а-Аин, Ришон ле-Цион, Реховот, Рамле, Раанана, Шоам, Шомрон, Тель-Монд.

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    Профсоюз учителей требует повышения начальной зарплаты преподавателям до 10000 шекелей. Дополнительным требованием является постепенное повышение зарплаты опытным учителям. Министерство финансов готово повысить зарплату начинающим учителям до 8200 шекелей в месяц.

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