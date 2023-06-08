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    В Израиле

    Криминальные войны в арабском секторе: шесть убитых и шестеро раненых за сутки

    время публикации: | последнее обновление:
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    Криминальные войны в арабском секторе: шесть убитых и шестеро раненых за сутки
    Photo by Fadi Amun/Flash90

    В четверг, 8 июня, произошли три инцидента со стрельбой, в результате которых шесть человек были убиты и еще шестеро, включая 3-летнюю девочку, были ранены. Все три инцидента связаны с криминальными разборками в арабском секторе. Общее количество убитых в арабском секторе с начала года достигло 98 человек.

    Вскоре после полудня в Кафр-Кане были тяжело ранены мужчина в возрасте около 30 лет и его 3-летняя дочь. Они находятся в больнице в критическом состоянии. Врачи борются за их жизни.

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    Менее чем через час стало известно об убийстве пяти человек на автомойке в Яфии (окраина Нацерета). Еще два человека получили ранения средней степени тяжести.

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    Около 21:00 неизвестные обстреляли легковой автомобиль, двигавшийся по шоссе номер 5 в районе Рош а-Аина, недалеко от развязки Кесем. В результате был убит житель Джальджулии. Находившийся с ним в автомобиле мужчина получил ранение средней степени тяжести.

    Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, в который врезался обстрелянный автомобиль, также получила травмы средней степени тяжести.

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    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил место убийства пяти человек в Яфии (западная окраина Нацерета) и сделал заявление о том, что они с генеральным инспектором полиции очень тяжело работают и пытаются искоренить преступность. По словам Бен-Гвира, главная задача сейчас – это создание Национальной гвардии, которая, как считает министр, уменьшит преступность в арабском секторе.

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    Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что речь идет о чрезвычайной ситуации в сфере преступности, и что "гражданский террор, от которого страдает арабское население, не остановится там, поскольку у террора нет границ". Глава государства призвал начать борьбу с "гражданским террором всеми средствами с привлечением всех структур".

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что "потрясен ужасным убийством и твердо намерен добиться привлечения общей службы безопасности (ШАБАК) к борьбе с преступностью в арабском секторе в помощь полиции Израиля".

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    Лидер оппозиции Яир Лапид и председатель партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявили, что первым шагом должно стать увольнение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, "худшего министра в истории полиции".

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    Верховная наблюдательная комиссия арабского общества объявила о проведении в пятницу, 9 июня, всеобщей забастовки в знак протеста против бездействия властей на фоне резкого роста преступности в арабском секторе.

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