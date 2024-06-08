x
08 июня 2024
|
последняя новость: 21:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2024
|
08 июня 2024
|
последняя новость: 21:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 08 июня 2024 г., 19:27 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 19:27
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 91-й дивизии выявили боевика "Хизбаллы" в районе Итарун на юге Ливана, после чего он был уничтожен ВВС ЦАХАЛа.

Также ВВС атаковали инфраструктуру террористов в районе Аль-Хиам.

В районе Кфар-Кила военный объект "Хизбаллы" обстрелял танк ЦАХАЛа.

Кроме того, в течение дня силы Армии обороны Израиля атаковали позиции противника в районах Шуба, Кфар-Кила, Хула и Кфар-Хамам.

fb tel insta twitter youtube tictok