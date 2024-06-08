ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 08 июня 2024 г., 19:27 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 19:27
Бойцы 91-й дивизии выявили боевика "Хизбаллы" в районе Итарун на юге Ливана, после чего он был уничтожен ВВС ЦАХАЛа.
Также ВВС атаковали инфраструктуру террористов в районе Аль-Хиам.
В районе Кфар-Кила военный объект "Хизбаллы" обстрелял танк ЦАХАЛа.
Кроме того, в течение дня силы Армии обороны Израиля атаковали позиции противника в районах Шуба, Кфар-Кила, Хула и Кфар-Хамам.