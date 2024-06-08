Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 8 июня, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной во многих районах страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 25-34 градусов, в Тель-Авиве – 23-32, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 29-44, в Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 25-33, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 24-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-39, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26-27 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье-понедельник ожидается спад жары. Во вторник – без существенных изменений.