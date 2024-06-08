Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в районе Рафаха

ЦАХАЛ усиливает охрану американского гуманитарного пирса, установленного у берега Газы, чтобы в ближайшие дни начать доставку гуманитарной помощи.

Силы 162-й дивизии продолжают свою разведдеятельность в районе Рафаха (Рафиаха).

Бойцы 401-й бригады провели операцию в районе Таль ас-Султан, в ходе которого уничтожили военный комплекс, используемый для подготовки террористов ХАМАСа. Кроме того, были уничтожены несколько террористов и разрушены несколько подземных туннелей, найдено большое количество оружия.

Продолжаются бои в восточной части Дир аль-Балахаи и восточной части Аль-Бурейджа. За минувшие сутки авиация ВВС при содействии сил 98-й дивизии атаковала десятки террористических целей, в том числе здание террористической инфраструктуры, замаскированное под гражданский объект. В результате нападения были зафиксированы взрывы, свидетельствующие о большом количестве оружия, находившимся в здании.

Также силы ЦАХАЛа атаковали террористов возле подземного туннеля, в результате чего произошел пуск ракет, упавших на территории сектора Газы. Потерь среди израильских военнослужащих нет.

В ходе действий бойцов 99-й дивизии в центре сектора Газы был ликвидирован отряд террористов, в течение недели обстреливавший из РПГ израильских военных. Потерь среди бойцов ЦАХАЛа нет.