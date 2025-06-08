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Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Авнер Сорокин из Хайфы

Полиция
Хайфа
Розыск
время публикации: 08 июня 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 07:50
Внимание, розыск: пропал 15-летний Авнер Сорокин из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Авнера Сорокина из Хайфы. В последний раз его видели в скейт-парке в районе парка Гехт в Хайфе 6 июня в 17:45. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавый, карие глаза, светлокожий шатен, длинные волосы.

Описание одежды и обуви: коричневые шорты до колен и черная рубашка, черные туфли с зелеными полосками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648444.

Израиль
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