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Израиль

Внимание, розыск: пропал 57-летний Давид Давиташвили из Хайфы

Полиция
Розыск
время публикации: 08 июня 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 15:48
Внимание, розыск: пропал 57-летний Давид Давиташвили из Хайфы

Полиция Израиля просит помощи в розыске 57-летнего Давида Давиташвили из Хайфы. В последний раз его видели 29 мая около его дома на улице Шикма. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.80, худощавый, глаза карие, волосы короткие с проседью. Особая примета: татуировки в виде звезд с двух сторон на груди.

Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648811.

Израиль
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