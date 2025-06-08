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Израиль

В Газу доставлены еще 12 освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 08 июня 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 17:59
В Газу доставлены еще 12 освобожденных заключенных
Chaim Goldberg/Flash90

В воскресенье, 8 июня, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены 12 освобожденных заключенных, жители различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.

Израиль
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