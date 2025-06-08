x
08 июня 2025
|
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2025
|
08 июня 2025
|
последняя новость: 17:57
08 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В "Махане Мамлахти" пройдут выборы главы партии

Махане Мамлахти
Бени Ганц
Гади Айзенкот
время публикации: 08 июня 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 16:56
В "Махане Мамлахти" пройдут выборы главы партии
Yonatan Sindel/Flash90

Партия "Махане Мамлахти" объявила о решении провести выборы на пост председателя.

Выборы пройдут в ближайшие месяцы, и ожидается, что против Бени Ганца будет баллотироваться депутат Кнессета Гади Айзенкот.

Дата выборов на данный момент не установлена.

В последние месяцы царит напряженность между Ганцем и Айзенкотом. В лево-центристском блоке растет популярность Айзенкота, а он сам настаивает на выполнении обещаний, которые дал ему Бени Ганц перед выборами.

Напомним, что Айзенкот потребовал в качестве условия своего присоединения к "Махане Мамлахти" создания партийных институтов и проведения выборов на пост главы партии.

Не исключено, что проведение праймериз – это попытка Ганца сохранить Айзенкота в рядах "Махане Мамлахти" и избежать раскола.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook