В "Махане Мамлахти" пройдут выборы главы партии

Партия "Махане Мамлахти" объявила о решении провести выборы на пост председателя.

Выборы пройдут в ближайшие месяцы, и ожидается, что против Бени Ганца будет баллотироваться депутат Кнессета Гади Айзенкот.

Дата выборов на данный момент не установлена.

В последние месяцы царит напряженность между Ганцем и Айзенкотом. В лево-центристском блоке растет популярность Айзенкота, а он сам настаивает на выполнении обещаний, которые дал ему Бени Ганц перед выборами.

Напомним, что Айзенкот потребовал в качестве условия своего присоединения к "Махане Мамлахти" создания партийных институтов и проведения выборов на пост главы партии.

Не исключено, что проведение праймериз – это попытка Ганца сохранить Айзенкота в рядах "Махане Мамлахти" и избежать раскола.