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Израиль

Стрельба на окраине Ришон ле-Циона, подросток в критическом состоянии. Задержаны подозреваемые

Мада
Полиция
Ришон ле-Цион
время публикации: 08 июня 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 14:01
Вооруженное нападение в Ришон ле-Ционе, подросток в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 8 июня в Ришон ле-Ционе на пустыре около бульвара Минстер было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжело ранен подросток примерно 13 лет.

На месте происшествия находятся полиция и парамедики службы "Маген Давид Адом".

Раненый направлен в больницу "Вольфсон" в Холоне. Он в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что подросток получил крайне тяжелое огнестрельное ранение.

Пресс-служба полиции сообщает, что по подозрению в причастности к этому инциденту задержаны двое подростков. По версии следствия, дети играли с оружием родителя одного из них, в результате выстрела (возможно, случайного) был тяжело ранен подросток.

Подчеркивается, что версии о теракте или криминальном нападении исключены.

Израиль
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