Стрельба на окраине Ришон ле-Циона, подросток в критическом состоянии. Задержаны подозреваемые
время публикации: 08 июня 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 14:01
Днем 8 июня в Ришон ле-Ционе на пустыре около бульвара Минстер было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжело ранен подросток примерно 13 лет.
На месте происшествия находятся полиция и парамедики службы "Маген Давид Адом".
Раненый направлен в больницу "Вольфсон" в Холоне. Он в критическом состоянии.
Полиция сообщает, что подросток получил крайне тяжелое огнестрельное ранение.
Пресс-служба полиции сообщает, что по подозрению в причастности к этому инциденту задержаны двое подростков. По версии следствия, дети играли с оружием родителя одного из них, в результате выстрела (возможно, случайного) был тяжело ранен подросток.
Подчеркивается, что версии о теракте или криминальном нападении исключены.