Стрельба на окраине Ришон ле-Циона, подросток в критическом состоянии. Задержаны подозреваемые

Днем 8 июня в Ришон ле-Ционе на пустыре около бульвара Минстер было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжело ранен подросток примерно 13 лет.

На месте происшествия находятся полиция и парамедики службы "Маген Давид Адом".

Раненый направлен в больницу "Вольфсон" в Холоне. Он в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что подросток получил крайне тяжелое огнестрельное ранение.

Пресс-служба полиции сообщает, что по подозрению в причастности к этому инциденту задержаны двое подростков. По версии следствия, дети играли с оружием родителя одного из них, в результате выстрела (возможно, случайного) был тяжело ранен подросток.

Подчеркивается, что версии о теракте или криминальном нападении исключены.