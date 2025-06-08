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Израиль

В Тель-Авиве убит молдаванин, задержана подозреваемая

Мада
Тель-Авив
Убийства
Полиция
Расследование
время публикации: 08 июня 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 05:41
В Тель-Авиве найдено тело мужчины
Пресс-служба МАДА

В ночь на 8 июня в Тель-Авиве в доме на улице Дерех Хель а-Ширион было найдено тело мужчины примерно 30 лет со следами ножевых ранений.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование.

Было установлено, что убит 32-летний гражданин Молдовы. По подозрению в убийстве задержана 45-летняя сожительница этого человека, тоже гражданка Молдовы. Кроме того, еще трое граждан Молдовы были задержаны для допроса.

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