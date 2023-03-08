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    В Израиле

    ЦАХАЛ нанес ответный удар по объекту ХАМАСа в Газе

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    ЦАХАЛ нанес ответный удар по объекту ХАМАСа в Газе
    Albert Sadikov/Flash90

    После полудня 8 марта израильские военные обстреляли из артиллерийских и танковых орудий цель к востоку от Хан Юниса, на юге сектора Газы. Об этом сообщают палестинские источники.

    Очевидно, речь идет об ответе на ночной ракетный обстрел из Газы.

    "Палестинский информационный центр" передает, что атакован объект ХАМАСа.

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    Информацию об ответном ударе подтверждает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

    Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории сектора Газы.

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    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила: в ходе расследования установлено, что ракета, выпущенная в ночь на 8 марта из сектора Газы, упала на израильской территории рядом с пограничным забором, не причинив существенного ущерба.

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    В 3:07 в поселке Нир Ар около границы Газы сработал сигнал "Цева Адом", предупреждающий о возможном ракетном обстреле. Вскоре был подтвержден пуск ракеты с территории сектора Газы.

    Предполагалось, что ракета упала на территории Газы.

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    Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

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    (в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

    2023-й год.

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    Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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    Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

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    2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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    2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

    2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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    2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

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    2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

    2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    adv_22 m_ar_7

    2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

    2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

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    2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

    2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

    2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

    adv_24 m_ar_9

    2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

    2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

    2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

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    2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

    2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

    2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

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    2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

    2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Марта 2023
    ЦАХАЛ: расследование показало, что ракета, выпущенная ночью из Газы, упала на израильской территории
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Марта 2023
    Предпринята попытка обстрела израильской территории из Газы, ракета упала на территории сектора
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